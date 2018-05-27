Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 нигерийских заключенных

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса помог освободиться из тюрьмы 40 заключенным. Они были осуждены в нигерийском городе Кано за неуплату долгов.

25-летний форвард, права на которого принадлежат «Лестеру», узнал о долгах от тюремных чиновников. Кроме того, нападающий сборной Нигерии пожертвовал продукты и деньги беднякам.

В этом сезоне футболист провел оставшуюся часть сезона в московском ЦСКА, за который сыграл 10 матчей и забил 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sporting Life ‏