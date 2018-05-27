Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 нигерийских заключенных

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса помог освободиться из тюрьмы 40 заключенным. Они были осуждены в нигерийском городе Кано за неуплату долгов.
25-летний форвард, права на которого принадлежат «Лестеру», узнал о долгах от тюремных чиновников. Кроме того, нападающий сборной Нигерии пожертвовал продукты и деньги беднякам.
В этом сезоне футболист провел оставшуюся часть сезона в московском ЦСКА, за который сыграл 10 матчей и забил 6 голов.
Ramadan kindness: Musa secures release of 40 Prisoners after paying debt @sportinglifeng https://t.co/CiLl5FrwPJ @Ahmedmusa718 @thenff
— Sporting Life (@sportinglifeng) May 26, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: Sporting Life