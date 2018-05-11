Ахмед Муса не вернется в «Лестер», но может уйти из ЦСКА

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Ахмед Муса

Уильям Давила, агент нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат английскому «Лестерe», рассказал о том, где нигерийский форвард может продолжить карьеру. Муса точно не вернется в английский клуб.

«Могу лишь подтвердить, что Муса не вернется в «Лестер». Сейчас мы ведем диалог с несколькими клубами, но пока не знаем, с кем Ахмед подпишет контракт.

ЦСКА? Этот клуб в сердце Мусы. Он пришел сюда зимой в тот момент, когда им интересовались многие клубы Англии, Турции и Германии.

Давайте дождемся чемпионата мира, посмотрим, что будет с Мусой, и тогда решим».

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 2:1. Москва. «ВЭБ Арена». 22 апреля 2018 г.

Ахмед Муса интересен «Галатасараю», «Бешикташу» и «Фенербахче»

Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко: «Скажется ли конфликт с Мусой на его попадание в стартовый состав завтра? Не скажется, футбол — это эмоции»

Heung-Min Son

Сон Хын Мин признан лучшим игроком Азии

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 