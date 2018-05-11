Ахмед Муса не вернется в «Лестер», но может уйти из ЦСКА

Уильям Давила, агент нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат английскому «Лестерe», рассказал о том, где нигерийский форвард может продолжить карьеру. Муса точно не вернется в английский клуб.
«Могу лишь подтвердить, что Муса не вернется в «Лестер». Сейчас мы ведем диалог с несколькими клубами, но пока не знаем, с кем Ахмед подпишет контракт.
ЦСКА? Этот клуб в сердце Мусы. Он пришел сюда зимой в тот момент, когда им интересовались многие клубы Англии, Турции и Германии.
Давайте дождемся чемпионата мира, посмотрим, что будет с Мусой, и тогда решим».
Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат