Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА

Армейцы остро нуждаются в нападающем и хотят вернуть нигерийца Ахмеда Мусу. В Англии форвард практически не появляется на поле, рискуя выпасть из заявки сборной перед чемпионатом мира.

Сообщается, что ЦСКА планирует арендовать 25-летнего нападающего до конца сезона. В текущем сезоне Муса не провел ни одной минуты за «Лестер». Футболист ищет варианты с другими клубами АПЛ, но пока не может найти вариант, который удовлетворил бы его финансовые запросы.

При этом Ахмед не теряет надежды попасть в заявку сборной Нигерии на ЧМ-2018 в России. На днях главный тренер нигерийцев Гернот Рор заявил: «Я ожидаю, что игроки, которые не получают постоянной игровой практики, особенно Муса и Ихеаначо, найдут себе другой клуб в чемпионате Англии или где-либо еще».

Ахмед Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, трижды становился чемпионом России и брал кубок страны. На его счету 42 гола в 125 матчах РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: AOIFootball.com

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1