Ахмед Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, права на которого принадлежат «Лестеру», может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Этот трансфер может сделать нигерийца самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

По информации СМИ, форвард сборной Нигерии близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Наср» из города Эр-Рияд.

Изначально Муса отказался от этого варианта, но изменил свое мнение, когда «Аль-Наср» существенно увеличил предложение.

Точная цифра не называется, но сообщается, что Муса должен стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом, если примет поступившее предложение.

При этом ожидается, что «Лестер» получит за 25-летнего форварда 30 миллионов фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: Own goal Nigeria