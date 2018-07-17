Ахмед Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, права на которого принадлежат «Лестеру», может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Этот трансфер может сделать нигерийца самым высокооплачиваемым африканским футболистом.
По информации СМИ, форвард сборной Нигерии близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Наср» из города Эр-Рияд.
Изначально Муса отказался от этого варианта, но изменил свое мнение, когда «Аль-Наср» существенно увеличил предложение.
Точная цифра не называется, но сообщается, что Муса должен стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом, если примет поступившее предложение.
При этом ожидается, что «Лестер» получит за 25-летнего форварда 30 миллионов фунтов.
Фото: Global Look Press
Источник: Own goal Nigeria