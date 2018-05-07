Ахмед Муса интересен «Галатасараю», «Бешикташу» и «Фенербахче»

Нападающий «Лесетра» Ахмед Муса, выступающий за ЦСКА на правах аренды, может перейти в один из турецких клубов. «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче» интересуются 25-летним нигерийцем.

25-летний форвард не останется в АПЛ и на 99% продолжит карьеру в Турции.

«Галатасарай» предлагал Мусе полноценный контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год в зимнее трансферное окно, но игрок вернулся в ЦСКА.

Летом клуб вместе с «Бешикташем» и «Фенербахче» поборется за Мусу, который провел 9 матчей в РФПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Fanatik