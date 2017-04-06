Ахмед Муса был доставлен в полицейский участок из-за нападения на свою жену

Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса был доставлен в полицейский участок из-за насильственных действий в отношении жены. Экс-игрок ЦСКА был допрошен, а затем отпущен домой.

В ночь с 5 на 6 апреля полиция города Лестер задержала бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Мусу по подозрению в нападении на собственную жену.

В клубе знают о данном инциденте. С игроком будет проведена профилактическая беседа. Других санкций в клубе не планируют применять по отношению к своему футболисту.

Муса забил 2 гола в текущем сезоне АПЛ. «Лестер» занимает сейчас 11 место с 36 очками в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star