«Ахмат» выиграл у «Оренбурга», Леонида Слуцкого могут дисквалифицировать за критику судьи, «Авангард» стал первым финалистом Кубка Гагарина-2019. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 апреля.

1. Премьер-лига. «Ахмат» выиграл у «Оренбурга»

Встреча в Оренбурге стала последней в рамках 22-го тура РПЛ.

2. Голландская футбольная ассоциация начала следствие касательно высказываний Леонида Слуцкого



Главного тренера «Витесса» могут дисквалифицировать за критику арбитра после игры с ПСВ (3:3).

3. Адвокат Павла Мамаева обжаловал продление ареста своего клиента

Об этом заявил сам юрист.

4. «Реал» намерен продать двух игроков, чтобы на вырученные деньги приобрести Эдена Азара

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Челси» готово продать бельгийца за 116 млн евро.

5. «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

В шестом матче серии 1/2 финала омичи обыграли «Салават Юлаев» (1:0 ОТ) в третьем дополнительном периоде.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею