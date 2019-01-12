«Ахмат» пополнился полузащитником плоцкой «Вислы» Шиманьским

Поляк стал первым приобретением грозненского клуба в нынешнее трансферное окно. Трансфер стал вторым по значимости в истории польского клуба.

Плоцкая «Висла» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника Дамьяна Шиманьского в грозненский «Ахмат».

Стороны не сообщают о сумме трансфера, однако польский клуб уточняет, что переход 23-летнего хавбека стал для «Вислы» вторым в списке самых прибыльных в клубной истории.

Шиманьский защищал цвета «Вислы» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах чемпионата Польши, записав на свой счет два забитых мяча, а также получив три желтые карточки. «Висла» после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице польской лиги, имея в активе 20 очков.

«Ахмат» после 17 туров располагается на восьмом месте в таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе.

Фото: оф. сайт ФК «Висла» Плоцк

Источник: оф. «твиттер» ФК «Висла» Плоцк