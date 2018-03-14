«Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей за использование громкой связи

КДК РФС принял решение оштрафовать «Ахмат» за использование громкой связи. Это пятый подобный случай в сезоне.

Нарушение зафиксировано во время матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:3).

«По матчу «Ахмат» — ЦСКА: за неоднократное использование громкой связи на стадионе для поддержки своей команды грозненский клуб оштрафован на 50 тысяч рублей — это пятое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц.

В этом сезоне «Ахмат» занимает девятое место, набрав 26 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт