Аутсайдер Серии A объявил о переходе бывшего полузащитника «Тоттенхэма»

Клуб итальянской Серии A «Беневенто» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Сандро Раньери. Ранее игрок выступал в Турции.

«Беневенто», который после 20 матчей располагается на последнем месте в таблице итальянского чемпионата, арендовал 28-летнего бразильца с обязательством выкупа у турецкого «Антальяспор».

Сандро ранее выступал за «Интернасьонал», «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Вест Бромвич Альбион».

В «Антальяспор» полузащитник перешел в январе прошлого года и в общей сложности провел за турецкий клуб 16 матчей.

Фото: «Беневенто»

Источник: «Чемпионат»