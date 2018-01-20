Аутсайдер Серии A объявил о переходе бывшего полузащитника «Тоттенхэма»

Автор: Евгений Морозов 0

Клуб итальянской Серии A «Беневенто» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Сандро Раньери. Ранее игрок выступал в Турции.

«Беневенто», который после 20 матчей располагается на последнем месте в таблице итальянского чемпионата, арендовал 28-летнего бразильца с обязательством выкупа у турецкого «Антальяспор».

Сандро ранее выступал за «Интернасьонал», «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Вест Бромвич Альбион».

В «Антальяспор» полузащитник перешел в январе прошлого года и в общей сложности провел за турецкий клуб 16 матчей.

Фото: «Беневенто»
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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