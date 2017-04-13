«Атлетико» переиграл «Лестер» благодаря голу с пенальти

В первом матче 1/4 финала «Атлетико» минимально победил «Лестер». Единственный гол с пенальти забил Антуан Гризманн.
Лига чемпионов 2016/2017. 1/4 финала
АТЛЕТИКО — ЛЕСЕТР — 1:0(1:0)
Мадрид. 12 апреля.
Стадион «Висенте Кальдерон».
Судья: Юнас Эрикссон (Швеция)
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско (Корреа,66), Гризманн, Торрес (Тейе, 76).
«Лестер»: Шмейхель, Беналуань, Фукс, Хут, Симпсон, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Варди (Слимани, 78,) Оказаки (Кинг, 46)
Гол: 1:0 — Гризманн (28 — с пенальти)
Предупреждения: Олбрайтон (27), Беналуань(49), Хут (58)
10 (5) Удары (в створ) 6 (2)
10 Фолы 15
8 Угловые 1
1 Офсайды 1
67 % владение мячом 33
Мадридский «Атлетико» победил в домашнем матче, забив единственный гол с пенальти. Таким образом, «Лестер» сохраняет отличные шансы на успех после ответного матча, главное правильно настроится на домашнюю игру.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»