«Атлетико» переиграл «Лестер» благодаря голу с пенальти

В первом матче 1/4 финала «Атлетико» минимально победил «Лестер». Единственный гол с пенальти забил Антуан Гризманн.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/4 финала

АТЛЕТИКО — ЛЕСЕТР — 1:0(1:0)

Мадрид. 12 апреля.

Стадион «Висенте Кальдерон».

Судья: Юнас Эрикссон (Швеция)

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско (Корреа,66), Гризманн, Торрес (Тейе, 76).

«Лестер»: Шмейхель, Беналуань, Фукс, Хут, Симпсон, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Варди (Слимани, 78,) Оказаки (Кинг, 46)

Гол: 1:0 — Гризманн (28 — с пенальти)

Предупреждения: Олбрайтон (27), Беналуань(49), Хут (58)

10 (5) Удары (в створ) 6 (2)

10 Фолы 15

8 Угловые 1

1 Офсайды 1

67 % владение мячом 33

Мадридский «Атлетико» победил в домашнем матче, забив единственный гол с пенальти. Таким образом, «Лестер» сохраняет отличные шансы на успех после ответного матча, главное правильно настроится на домашнюю игру.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»