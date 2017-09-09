«Атлетико» отправил делегацию в Лондон для переговоров с «Челси» по Диего Косте

«Атлетико» отправил в Лондон делегацию для переговоров с «Челси» о трансфере форварда Диего Косты. Испанский клуб не имеет права подписывать игроков до января, но хочет закрыть сделку заранее.

За возвращение 28-летнего игрока «Атлетико» готов заплатить 35 миллионов евро.

Переговоры могут завершиться в течение нескольких дней. Отмечается, что нападающий уже договорился со своим бывшим клубом о личном контракте с зарплатой в 10 миллионов евро.

Коста недавно вернулся в Лондон после того, как провел 3 месяца в Бразилии, отказавшись тренироваться с молодежной командой «Челси». Ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил ему в смс, что больше не рассчитывает на него.

Отметим, что лондонцы включили Косту в заявку на английскую премьер-лигу, но оставили вне списка игроков для участия в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express