«Атлетико» интересуется Тома Лемаром

Покупка хавбека «Монако» Тома Лемара является для «Атлетико» одним из главных трансферных приоритетов. Спортивный директор мадридского клуба Андреа Берта отправился во Францию на переговоры с «Монако».

Помимо всех достоинств Лемара, особенно Симеоне нравится, что игрок трудолюбив и хорошо отрабатывает в защите.

«Монако» не собирается расставаться с Лемаром меньше, чем за 90 миллионов евро, однако представители «Атлетико» рассчитывают на более низкую сумму.

Тем не менее, «Атлетико» хочет закрыть сделку до старта ЧМ-2018, после него, в зависимости от выступления Лемара за сборную Франции, трансферная стоимость игрока может вырасти.

В этом сезоне футболист провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: As