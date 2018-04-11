«Атлетико» готов платить Гризманну 20 млн евро в год, чтобы предотвратить трансфер в «Барселону»

Автор: Михаил Серебряков 0

Antoine Griezmann

«Атлетико» хочет удержать нападающего Антуана Гризманна, который может уйти в «Барселону» по завершении сезона. Клуб рассчитывает, что сможет убедить француза остаться, предложив ему зарплату в 20 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что каталонский клуб уже согласовал трансфер француза, однако сам игрок на прошлой неделе заявил, что его будущее на данный момент не определено.

В контракте 27-летнего форварда прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, которую «Барселона» готова заплатить.

Гризманн в этом сезоне за «Атлетико» провел 27 матчей, забив 18 голов и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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