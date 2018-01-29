«Атлетик» объявил об уходе Эмерика Лапорта

Баскский клуб официально объявил, что 23-летний футболист воспользовался опцией выкупа контракта. Как сообщалось ранее, сумма отступных за Эмерика Лапорта составляла 65 миллионов евро.

Ожидается, что в самое ближайшее время защитник перейдет в «Манчестер Сити». Лапорт попрощался с «Атлетиком»: «Нужно столь многое сказать в нескольких строках… Хочу поблагодарить всех вас за все то, что вы мне дали. Я пришел в клуб подростком. Здесь я развивался как человек и как футболист. Меня ждет новый вызов в профессиональной карьере. Хочу, чтоб эти слова были не прощанием, а обещанием вскоре увидеться. Я покидаю уникальный, особенный клуб, который никогда не забуду».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Атлетика»