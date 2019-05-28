«Атлантас» проверит своих футболистов на причастность к договорной игре

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

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Литовский «Атлантас» объявил о планах провести внутреннее расследование. Представители клуба сообщили, что некоторые игроки могут быть причастны к договорному матчу.

В сообщении клуба отмечается, что решение о расследовании принято президентом «Атлантаса» Видасом Адомайтисом. Какой именно матч попал под подозрение руководства, пока неизвестно.

«Футбольный клуб «Атлантас» не потерпит таких действий и выступает за чистый футбол, поэтому мы готовы сотрудничать со всеми компетентными органами. Если информация будет подтверждена, клуб примет меры и на вовлеченных игроков будут наложены самые строгие санкции, потому что такие действия наносят ущерб не только репутации команды, но и общей репутации литовского футбола», — заявил г-н Адомайтис.

Ранее украинский ФК «Волынь» заподозрили в попытке организации договорного матча. По информации местных СМИ, клуб предложил $11 тыс. команде соперника за проигрыш в матче первой лиги.

Фото: Сергея Дроняева
Источник: Рейтинг букмекеров

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