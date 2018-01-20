«Атланта» заплатила рекордные для MLS деньги за 18-летнего аргентинца

Полузащитник «Индепендьенте» Эсекьэль Барко продолжит карьеру в США. 18-летний атакующий полузащитник подписал контракт с клубом «Атланта Юнайтед», информирует официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила $ 15 млн, что является рекордом MLS. Если «Атланта Юнайтед» продаст игрока до декабря 2019 года, то аргентинский клуб получит 30 % от суммы трансфера, если после этой даты – 10 %.

Предыдущий рекорд — $ 10 млн — был установлен в 2013 году. Именно столько «Торонто» заплатил «Роме» за Майкла Брэдли.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC