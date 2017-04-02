Атем Бен Арфа: «Предпочел бы выиграть другой трофей, а не Кубок французской лиги»

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа прокомментировал победу парижан в Кубке французской лиги. Игрок не очень лестно отозвался о трофее.

«С поражения от «Барселоны» у нас начались сложные времена. Кубок французской лиги – не самый престижный трофей. Если бы у меня был выбор, предпочел бы выиграть другой. Но победа в этом турнире даст нам хороший толчок на концовку сезона.

Напомним, встреча «ПСЖ» и «Монако» завершилась со счетом 4:1 в пользу парижской команды.

Фото: Global Look Press

Источник: L’equipe