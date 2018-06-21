«Астон Вилла» заплатит Джону Терри полмиллиона фунтов, если тот завершит карьеру

Автор: Евгений Морозов 0

Джон Терри

Руководство «Астон Виллы» вынуждено будет заплатить защитнику Джону Терри около 560 тысяч фунтов стерлингов. Это произойдет в том случае, если футболист не сможет найти себе новый клуб до завершения контракта.

Он либо станет свободным агентом, либо завершит свою профессиональную карьеру.

Действующий контракт 37-летнего игрока с «Астон Виллой» истекает в конце июня. По нему Терри получает 70 тысяч фунтов в неделю.

По правилам футболист, который уходит из команды свободным агентом, имеет право на выходное пособие в размере одной месячной зарплаты, если сразу не подписал контракт с другой командой.

Фото: Global Look Press
Источник:  The Times

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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