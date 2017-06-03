Ассистентом Карло Анчелотти в «Баварии» назначен Вилли Саньоль

С 1 июля экс-защитник «Баварии» и сборной Франции войдет в тренерский штаб мюнхенцев. Напомним, что «Бавария» стала последним клубом в игровой карьере Саньоля.

«Работая с Карло Анчелотти, каждый молодой специалист может многому научиться. Он имеет огромный опыт работы в различных чемпионатах. Мы уже встречались, и могу сказать, что он не только отличный тренер, но и великий человек», — прокомментировал 40-летний француз перспективы работы с действующим наставником «Баварии». До этого назначения Саньоль провел неполные два сезона на должности главного тренера «Бордо» и еще год — в молодежной сборной Франции.

Вилли Саньоль выступал за «Баварию» с 2000 по 2009 годы, сыграв 184 матча и забив 7 голов. В составе мюнхенцев он 5 раз становился чемпионом Германии, 4 раза завоевывал Кубок страны и выигрывал Лигу чемпионов-2000/01.

Фото: Global Look Press

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