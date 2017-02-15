Артуро Видаль: «Сделаем все, чтобы последней игрой Лама был финал ЛЧ»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль серьезно настроен на то, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Чилийский футболист отметил, что команде очень хотелось бы сделать подарок капитану Филиппу Ламу, который по окончании нынешнего сезона повесит бутсы на гвоздь.

«Лам – невероятно сильный игрок. Он уже все выиграл, однако было бы отлично, если бы он завершил свою карьеру на мажорной ноте. И мы сделаем все, чтобы последней игрой Лама был финал Лиги чемпионов», — заявил Видаль.

В 1/8 финала Лиги чемпионов немецкому гранду предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом». Первая игра состоится сегодня, 15 февраля, на поле мюнхенцев, ответная – 7 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild