Артуро Видаль предстанет перед судом за избиение, с Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 16 октября.
1. Лига наций. 15-16 октября
Результаты матчей.
2. Артуро Видаль в среду предстанет перед судом
31-летний хавбек, выступавший тогда за «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена.
3. С Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения
Сегодня у футболиста прошли очные ставки с Паком, Гайсиным и избитым водителем.
4. «Анжи» все-таки вылетит в Махачкалу на игру с ЦСКА
Игра пройдет на «Анжи-Арене» в пятницу, 19 октября.
5. Испания прервала свою 15-летнюю серию без поражений
Испанцы уступили на своем поле впервые с 7 июня 2003 года.
Фото: Global Look Press