Артуро Видаль предстанет перед судом за избиение, с Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 16 октября.

1. Лига наций. 15-16 октября

Результаты матчей.

2. Артуро Видаль в среду предстанет перед судом

31-летний хавбек, выступавший тогда за «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена.

3. С Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения

Сегодня у футболиста прошли очные ставки с Паком, Гайсиным и избитым водителем.

4. «Анжи» все-таки вылетит в Махачкалу на игру с ЦСКА

Игра пройдет на «Анжи-Арене» в пятницу, 19 октября.

5. Испания прервала свою 15-летнюю серию без поражений

Испанцы уступили на своем поле впервые с 7 июня 2003 года. 

Фото: Global Look Press

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