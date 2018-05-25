Артуро Видаль предстанет перед судом за драку в ночном клубе Мюнхена

Автор: Михаил Серебряков 0

Arturo Vidal

Полузащитнику «Баварии» Артуро Видалю предъявлено обвинение в нанесении тяжелой травмы посетителю ночного клуба. Это подтвердила прокуратура Мюнхена.

Инцидент произошел в Мюнхене в сентябре 2017 года, когда между чилийцем, его друзьями и другими посетителями случилась драка. При этом одного из пострадавших ударили по голове трехлитровой бутылкой водки.

Согласно показаниям управляющего бара, «удар бутылкой наносил человек не из компании Видаля, который, в свою очередь, лишь пытался защитить себя». При этом другой свидетель якобы утверждает обратное.

В этом сезоне чилиец провел 22 игры, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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