Артур Григорьянц: «Давид Юрченко нецензурно оскорблял судей и дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги»

Автор: Дмитрий Темников 0

Давид Юрченко

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко дисквалифицирован на две игры РФПЛ. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Юрченко в нецензурной форме оскорблял судейскую бригаду. Юрченко признает это. Мы учли, что у него это в первый раз. Юрченко дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 100 тысяч рублей. Извинений судье он не принес», — заявил Григорьянц.

Напомним, в 20-м туре РФПЛ «Тосно» уступило «Локомотиву». На зимний перерыв клуб из Ленинградской области ушел с 20 баллами в активе и на 14-м месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Р-Спорт»

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