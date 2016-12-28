Артур Енджейчик вернется в «Легию»

«Краснодар» покинет один из ключевых защитников команды. Об этом сообщают европейские СМИ.

Как стало известно, поляк Артур Енджейчик перейдет в варшавскую «Легию» за 1 миллион евро. Действующие чемпионы Польши заинтересованы в приобретении игрока оборонительной линии. 29-летний Енджейчик выступал за «Легию» с 2006 по 2013 годы. Осенью прошлого года «Краснодар» отдал Артура в аренду именно в этот клуб. С начала сезона 2016/17 поляк вернулся в российскию команду.

В составе южан Енджейчик выступает с 2013 года. За 58 игр защитник отметился одним голом.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Przeglad Sportowy