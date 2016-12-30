Артур Енджейчик перешел в «Легию»

Футбольные клубы «Краснодар» и «Легия» согласовали трансфер в ряды команды из столицы Польши 29-летнего защитника Артура Енджейчика. ФК «Краснодар» благодарит Артура Енджейчика за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры на родине.

Артур Енджейчик перешел в «Краснодар» в июне 2013-го года из «Легии», в рядах этого польского клуба он провел на правах аренды вторую часть сезона 2015/2016. В составе черно-зеленых Артур провел 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач. И вот теперь он снова возвращается в команду, вместе с которой дважды выиграл национальный чемпионат и четырежды – Кубок Польши.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»