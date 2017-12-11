Артему Реброву вручили награду «Джентльмен года»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Артем Ребров 4

Голкипер столичного «Спартака» Артем Ребров стал обладателем премии «Джентльмен года». Футболисту вручили специально сшитый для него черный смокинг.

Обладатель награды был определен в ходе двух раундов голосования. В первом претендентов выбирали болельщики. Во втором свое решение вынесли тренеры и эксперты. По традиции «Футбольный джентльмен года» получил в качестве подарка смокинг.

«Джентльмен года», премия имени легендарного Федора Черенкова, является одной из старейших и авторитетных в российском футболе. Приз, присуждаемый каждый год газетой «Комсомольская правда», впервые был вручен в 1994 году, и с тех пор его обладателями становились самые яркие звезды российского и мирового футбола.

Источник: Комсомольская Правда
Фото: Global Look Press

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