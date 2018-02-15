Артемий Панарин: «Такие поражения на старте Олимпиады могут сплотить команду? В любом случае – да»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин обсудил поражение сборной России по хоккею на Олимпийских Играх в Пхенчхане. Олимпийские атлеты из России проиграли Словакии — 2:3.

«Cмотрел ли матч россиян со Словакией? Нет, я спал. Видел только нарезку лучших моментов. Как слышал, наши по игре неплохо выступали. Наверное, нервничали. Но думаю, все нормально будет. Конечно, есть дополнительное давление из-за того, что от наших парней ждут только золота. Люди должны это понять. Хотя поздно, конечно – все уже началось. Но надеюсь, что ребята будут играть в хоккей, не думать ни о чем плохом. И все получится.

Такие поражения на старте Олимпиады могут сплотить команду? В любом случае – да. Но это ни о чем не говорит. Вы вспомните, как на молодежном чемпионате мира в 2011 году мы тоже много проигрывали. А в итоге получилось золото. Я читал одно интервью – там словак говорил: конечно, русские переиграли бы нас в серии. Понятное дело, что Россия сильней. Но это одна встреча. Можно один гол случайно забить и встать в оборону. Да, на Олимпиаде по-другому получилось. Но всякое бывает в одном матче. Это же не плей-офф до четырех побед», — заявил форвард «Коламбуса».

Напомним, следующая игра команды Олега Знарка пройдет завтра. В 10:40 по мск россияне сыграют со словенцами.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт»