Артем Ребров: «У нас со штангой целый диалог»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ребров

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих отношениях со штангой во время матчей. Вратарь рассказал, откуда пошла эта традиция.

«Ох эти штанги. Многие мне говорят, мол, Ребров пиарится, больной псих, у него с головой проблемы. Друзья постоянно подкалывают. Самое интересное: когда я играл в «Сатурне» и «Шиннике», никто даже внимания не обращал на это. Как только я пришел в «Спартак» – началось. Первый раз помню, сделал это в Раменском. Хорошо сыграли, и я продолжил ритуал.

У нас целый диалог. Я знаю, что это не безумие. Тут есть что-то свое, духовное. Был сезон, когда кто-то посчитал попадание мячей в каркас наших ворот. Даже нарисовали табличку. После этого не было ни одной штанги до конца сезона! Тут хочешь – верь, хочешь – нет», — рассказал Артем Ребров.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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