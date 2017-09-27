Артем Ребров: «Доверяйте своей команде, никогда не отворачивайтесь от «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров после домашнего матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) поблагодарил поклонников за поддержку. Он призвал болельщиков всегда поддерживать команду.

Голкипер красно-белых во втором тайме в игровом эпизоде получил повреждение и уступил место в воротах Александру Селихову

«Доверяйте своей команде, верьте в нее, как бы что ни казалось со стороны, будто что-то идет не так, никогда не отворачивайтесь от ребят! Все будет хорошо! Безумный матч. Спасибо за атмосферу», — написал Ребров.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Артема Реброва

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»