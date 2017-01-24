Артем Ребров: «Для меня стало облегчением, когда повязку отдали Глушакову»

Артем Ребров рассказал о ситуации с капитанской повязкой в «Спартаке». Голкипер уверен, что капитаном команды должен быть полевой игрок.

«Все были удивлены, когда меня сделали капитаном. Думаю, помогла как раз та самая дипломатия. Спасибо папе, что привил это.

Для меня стало облегчением, когда повязку отдали Глушакову. Я считаю, что капитаном должен быть полевой игрок. Конечно, если ты не Буффон. Полевому легче добежать до судьи, решить какие-то вопросы. Денис намного ближе к происходящему на поле. Вообще, капитанство Глушакова пошло на пользу команде. А всё, что я делал с повязкой на руке, могу делать и будучи вице-капитаном.

И больше в напряг, если честно. Больше ответственности», — сказал Ребров.

В середине лета прошлого года общим голосованием игроки «Спартака» отдали капитанскую повязку полузащитнику Денису Глушакову.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат