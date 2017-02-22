Артем Милевский: «Роналду — гей? Никогда в это не поверю»

Автор: Дмитрий Темников 1 Comments

Украинский футболист «Тосно» Артем Милевский поговорил о совместном фотоснимке с Криштиану Роналду. Также нападающий выразил свое мнение относительно ориентации португальского игрока мадридского «Реала».

«Фотография с Роналду -не фотошоп. Мы оба 1985 года рождения. Как-то мы выступали на юношеском Евро: играли Португалия, Украина и еще шесть сборных. В  Роналду уже тогда были видны качества будущей звезды мирового фубола. Но с нами он ничего не смог сделать.

Никогда не верил тому, что Криштиану — гей. Журналисты любят выдумывать подобные «утки». Думаю, португалец смешит этот бред», — подытожил Милевский.

В текущем сезоне Ла Лиги форвард «сливочных» сыграл за команду 17 матчей и забил 14 голов. Милевский же отыграл за клуб из ФНЛ в общей сложности 26 минут.

Фото: Официальная страница Артема Милевского в Instagram

Источник: FootballHub

 

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