Артем Милевский: «Роналду — гей? Никогда в это не поверю»

Украинский футболист «Тосно» Артем Милевский поговорил о совместном фотоснимке с Криштиану Роналду. Также нападающий выразил свое мнение относительно ориентации португальского игрока мадридского «Реала».

«Фотография с Роналду -не фотошоп. Мы оба 1985 года рождения. Как-то мы выступали на юношеском Евро: играли Португалия, Украина и еще шесть сборных. В Роналду уже тогда были видны качества будущей звезды мирового фубола. Но с нами он ничего не смог сделать.

Никогда не верил тому, что Криштиану — гей. Журналисты любят выдумывать подобные «утки». Думаю, португалец смешит этот бред», — подытожил Милевский.

В текущем сезоне Ла Лиги форвард «сливочных» сыграл за команду 17 матчей и забил 14 голов. Милевский же отыграл за клуб из ФНЛ в общей сложности 26 минут.

Фото: Официальная страница Артема Милевского в Instagram

Источник: FootballHub