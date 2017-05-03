Артем Фидлер: «Фернандеш затронул личное, и его нужно было закопать прямо на поле»

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер рассказал, с чего началась стычка с хавбеком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем на последних минутах финального матча Кубка России. «Железнодорожники» одержали в этой встрече победу со счетом 2:0.

«С Фернандешем у нас началась перепалка, он мне сказал нехорошие слова, я – ему. Нормальное явление в футболе, такое часто бывает, когда все в игре, на эмоциях. Уже собрался уходить, но португалец перешел рамки дозволенного – затронул личное, после чего сдержаться невозможно.

Правда ли Фернандеш оскорбил мою маму? Не хочется об этом говорить. Но любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле. При этом прекрасно понимал, что за игрой следят сотни тысяч болельщиков, и я поступаю неправильно, но пропустить подобные высказывания мимо ушей не имел права. За свои действия нужно отвечать. Если меня накажут, значит, справедливо. Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог. Всегда выступаю за справедливость. В непрофессиональном футболе сталкивался с подобным. Но чтобы это произошло на таком уровне – нонсенс для меня. Я никогда себе не позволю оскорбить кого-то и сам не стерплю подобного отношения. Мне искренне жаль, что так получилось. Хочу принести извинения болельщикам, телезрителям и официальным лицам матча. Я поступил нехорошо и готов понести справедливое наказание», — сказал Фидлер.

Фото: ФК «Локомотив»

Источник: Спорт-экспресс