Артем Дзюба: «Зенит» жалуется на судейство? А как же слезы «Спартака» о том, что они только-только первый пенальти пробили?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о предстоящим матче со «Спартаком». Также он остался доволен назначением Александра Егорова.

«Это битва двух столиц. Надеюсь, на первом плане будет качественный футбол. Пусть победит сильнейший – надеюсь, это будем мы, – отметил Дзюба.

Есть ли опасения по поводу судейства? Назначили Егорова. Я анализировал, почитал, что о нем говорят, у него хорошее резюме, он никогда не занимается никакими делами, так что в этом плане не должно быть каких-то проблем. Но фон, что «Зенит» жалуется, а «Спартак» нет, звучит смешно. Просто почти все журналисты болеют за «Спартак», поэтому они стараются выставить нас обиженными. А если взять слезы о том, что они только-только первый пенальти пробили?

Прошли ли времена, когда я не праздновал гол в ворота «Спартака»? Нет, я не буду. Стараться буду. Если даже будет какая-то эмоция, я буду прятаться за футболку. Я обещал многим, что не буду праздновать, и для себя это решил. Всякие ситуации есть, но слово надо держать», — рассказал Артем Дзюба.

После 22-х туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко. «Занит» идет третьим с 43 набранными баллами.

Артем Дзюба принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых отметился 9 забитыми мячами. Один из девяти голов Дзюба забил в ворота «Спартака» во встрече 9 тура, которая завершилась победой «Зенита» со счетом 4:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс