Артем Дзюба забил 16-й гол за сборную России

Автор: Евгений Морозов 0

Дзюба

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметился голом в матче со сборной Казахстана (4:0) в квалификации Евро-2020. Для него этот гол стал 16-м в 34 матчах за национальную команду.

Форвард «Зенита» стал единолично занимать шестое место, обойдя Дмитрия Сычева, и приблизился к Андрею Аршавину и Валерию Карпину, на счету которых по 17 голов. Дзюба – лучший бомбардир из действующих игроков.

Кроме того, Дзюба забил 144-й гол за клуб и сборную в зачет Клуба 100 российских бомбардиров и Клуба Григория Федотова. Он лучший бомбардир из действующих игроков. С учетом советской истории Дзюба – 19-й бомбардир, без ее учета – 13-й.

Фото: Global Look Press
Источник: «100 бомбардиров»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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