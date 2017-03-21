Артем Дзюба: «Я за привлечение зарубежных судей»

Нападающий питерского «Зенита» поведал свое видение дальнейшего развития РФПЛ. По его мнению, в чемпионат России необходимо привлекать иностранных арбитров.

«Я, в принципе, за приглашение иностранных арбитров. Боюсь, что могут помогать определенной команде люди сверху. Вот и все. После игры с «Амкаром» (0:1) уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал «Спартак». Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей».

В текущем сезоне Артем Дзюба провел в РФПЛ 17 матчей. В них он забил 8 мячей и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН