Артем Дзюба: «Я за привлечение зарубежных судей»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Артем Дзюба

Нападающий питерского «Зенита» поведал свое видение дальнейшего развития РФПЛ. По его мнению, в чемпионат России необходимо привлекать иностранных арбитров.

«Я, в принципе, за приглашение иностранных арбитров. Боюсь, что могут помогать определенной команде люди сверху. Вот и все. После игры с «Амкаром» (0:1) уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал «Спартак». Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей».

В текущем сезоне Артем Дзюба провел в РФПЛ 17 матчей. В них он забил 8 мячей и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН

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Владимир Шевелев

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