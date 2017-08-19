Артем Дзюба уйдет из «Зенита», «ПСЖ» избавится от Дракслера, Ла Лигу покажут в России. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 августа.

1. Артем Дзюба уйдет из «Зенита» на правах аренды

28-летний форвард решил принять одно из предложений по аренде в другой клуб.

2. «ПСЖ» готов продать Юлиана Дракслера «Арсеналу» за 32 млн фунтов

Интерес к 23-летнему хавбеку сборной Германии возобновил «Арсенал», который интересовался Дракслером еще со времен выступления немца за «Шальке».

3. «Тосно» и СКА мячей не забили

В матче 7 тура чемпионата России зафиксирована нулевая ничья.

4. Василий Уткин: «Чемпионат Испании вернулся в Россию»

Компания «Телеспорт» совместно с «Вконтакте» будет показывать чемпионат Испании в России.

5. «Арсенал» продал защитника Габриэла в «Валенсию»

Защитник «Арсенала» Габриэл Паулиста продолжит карьеру в «Валенсии»

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1