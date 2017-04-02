Артем Дзюба: «У нас любят обсуждать игроков со стороны, сидя на диване»

Артем Дзюба прокомментировал победу над «Рубином». Также форвард высказался на тему критики Александра Кокорина.

«С таким соперником сыграли 2:0 – уже хорошо. Может, не совсем сыграли так, как хотели, в чем-то матч проходил даже с небольшим преимуществом «Рубина». Но два мяча почти в конце первого тайма переломили игру. И в принципе ее сделали. Удаление, конечно, немного нервишки нам потрепало. До этого могли делать счет 3:0 – и на этом закончить.

Понравилось ли мне то, как мы играли? Не совсем. Нервозно было поначалу. Когда два забили, стало намного легче. Мы понимаем, какая ответственность лежит на команде – ничьи нас не устраивают. Нужны три очка, даже при не самом высоком качестве игры. До этого бывало по 8-9 моментов создаем, но уступаем или играем вничью. Тут вроде бы не самая лучшая игра поначалу, но забиваем – и добываем очень важную победу. Три очка сейчас в этом смысле не пахнут.

Как оценю голевую передачу Кокорина на Данни? У нас хорошие игроки – в том числе и Кокорин. Многие пытаются шутить в его адрес. Это очень квалифицированный футболист. Он демонстрирует, играет. Был бы плохой, думаю, у Луческу не играл бы. Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас, куда не глянь, – все во всем профессионалы. Все все умеют, все сидят… Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются. Пас Кокорина – на классе. Тем более при такой игре и при таком счете», — рассказал Артем Дзюба.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс