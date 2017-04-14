Артем Дзюба: «Среди болельщиков «Спартака» есть сектанты. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, да еще и при таком судействе»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба заявил, что адекватные болельщики «Спартака» заслужили титул. Также нападающий рассказал о судействе в пользу красно-белых.

«Не расстраивает ли меня мысль, что «Спартак» может стать чемпионом раньше меня? Это футбол. Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно, такого судейства давно у «Спартака» не было. Плюс, конечно, же игра – Каррера сделал очень хороший коллектив.

Что значит «такого судейства не было у «Спартака»? Можно взять много матчей, о которых никто не говорит. У «Ростова», например, удалили двух футболистов. Я считаю, это беспредел. «Амкар» спокойненько. Они все матчи додавливают при хорошем судействе. Я ни разу не видел, чтобы в Чечне кого-то судили так хорошо. Обычно туда приезжаешь и получаешь пенальти почти на сто процентов. Странно все это было. Но сейчас не об этом. Мы хотим обыграть такой сильный «Спартак» на его территории», — заявил Артем Дзюба.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00.

После 22-х туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко. «Занит» идет третьим с 43 набранными баллами.

Артем Дзюба принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых отметился 9 забитыми мячами. Один из девяти голов Дзюба забил в ворота «Спартака» во встрече 9 тура, которая завершилась победой «Зенита» со счетом 4:2.