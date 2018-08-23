Артем Дзюба снова лучший игрок тура, дисквалификация Ари, УЕФА планирует ввести видеоповторы в Лигу чемпионов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 августа.
1. Артем Дзюба в третий раз за сезон признан лучшим игроком тура РПЛ.
За футболиста питерского клуба проголосовало 9 337 человек.
2. «Рубин» и Алекс Сонг достигли соглашения об отзыве иска из ФИФА.
Российский клуб имел претензии к камерунскому футболисту из-за расторжения контракта, в Сонг требовал от бывшей команды компенсации.
3. Ари дисквалифицирован на 3 матча.
Бразилец получил прямую красную карточку за удар Самюэля Жиго.
4. УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов.
Нововведение поддерживал Пьерлуиджи Коллина.
5. Тьерри Анри согласился возглавить «Бордо».
Осталось дождаться подтверждения от руководства клуба.
Фото: Global Look Press