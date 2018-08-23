Артем Дзюба снова лучший игрок тура, дисквалификация Ари, УЕФА планирует ввести видеоповторы в Лигу чемпионов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 августа.

1. Артем Дзюба в третий раз за сезон признан лучшим игроком тура РПЛ.



За футболиста питерского клуба проголосовало 9 337 человек.

2. «Рубин» и Алекс Сонг достигли соглашения об отзыве иска из ФИФА.

Российский клуб имел претензии к камерунскому футболисту из-за расторжения контракта, в Сонг требовал от бывшей команды компенсации.

3. Ари дисквалифицирован на 3 матча.

Бразилец получил прямую красную карточку за удар Самюэля Жиго.

4. УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов.

Нововведение поддерживал Пьерлуиджи Коллина.

5. Тьерри Анри согласился возглавить «Бордо».

Осталось дождаться подтверждения от руководства клуба.

Фото: Global Look Press

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