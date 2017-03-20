Артем Дзюба пропустил тренировку сборной России

Сегодня сборная России начала подготовку к ближайшим матчам. Некоторые игроки команды не тренировались в общей группе.

Так, форвард «Зенита» Артем Дзюба отсутствовал на занятии. О причинах неявки игрока на тренировку не сообщается. Полузащитник Денис Глушаков и голкипер Игорь Акинфеев готовятся самостоятельно. Сообщается, что футболист ЦСКА занимается в тренажерном зале.

Товарищеская игра со сборной Кот-д’Ивуара пройдет в четверг в Краснодаре. А контрольную встречу с Бельгией россияне проведут 28 марта в Сочи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс