Артем Дзюба пропустил тренировку сборной России

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Артем Дзюба

Сегодня сборная России начала подготовку к ближайшим матчам. Некоторые игроки команды не тренировались в общей группе.

Так, форвард «Зенита» Артем Дзюба отсутствовал на занятии. О причинах неявки игрока на тренировку не сообщается. Полузащитник Денис Глушаков и голкипер Игорь Акинфеев готовятся самостоятельно. Сообщается, что футболист ЦСКА занимается в тренажерном зале.

Товарищеская игра со сборной Кот-д’Ивуара пройдет в четверг в Краснодаре. А контрольную встречу с Бельгией россияне проведут 28 марта в Сочи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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