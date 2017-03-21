Артем Дзюба покинул расположение сборной России, Клаудио Раньери интересуется «Зенитом», «Барселона» предложила контракт Массимилиано Аллегри. Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0 Comments

Дзюба

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 20 марта.

1. «Барселона» предложила Массимилиано Аллегри контракт на 3 года и зарплату 8,5 млн евро

2. Артем Дзюба покинул расположение сборной России

3. Клаудио Раньери испытывает интерес к «Зениту»

4. КДК накажет «Терек» за систему оповещений во время матча

5. «Оренбург» вошел в десятку самых возрастных команд Европы, обогнав туринский «Ювентус»

6. Сигналы тревоги. О чем беспокоится сборная России перед контрольными матчами

Фото: Global Look Press

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Антон Муша
Антон Муша
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