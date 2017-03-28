Артем Дзюба: «Операция не нужна»

Форвард сборной России и «Зенита» рассказал о своем нынешнем состоянии. Дзюба пропускает товарищеские матчи против сборных Кот-д’Ивуара и Бельгии из-за травмы колена.

«Сегодня провел тренировку в общей группе, работаю аккуратно. Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее.

Когда речь идет о колене, всегда есть угроза карьере. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое. Держим все под контролем, но проблемы надо решать.

Критику нашей сборной воспринимаю спокойно. К сожалению, вокруг нашего футбола стало много негатива».

В текущем сезоне Артем Дзюба провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс