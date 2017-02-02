Артем Дзюба — новый капитан «Зенита»

На сегодняшней тренировке «Зенита» Мирча Луческу представил Бранислава Ивановича одноклубникам. Затем главный тренер объявил всем нового капитана команды.

После представления Ивановича, партнеры сразу же пропустили сербского футболиста через традиционный тоннель, через который проходят все новички клуба.

Затем Мирча Луческу представил всем нового капитана команды. Им стал Артем Дзюба.

Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. В текущем сезоне Артем провел 14 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами и восемью голами.

Напомним, что Артем Дзюба является воспитанником «Спартака», за который он выступал с 2006 по 2015 год. В этот период он по два раза отправлялся в аренду в «Томь» и «Ростов». С «ростовчанами» Артем выиграл Кубок России в 2014 году.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Спорт-Экспресс