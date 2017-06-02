Артем Дзюба не сможет принять участия в Кубке конфедераций

Сборная России продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций. Сегодня стало известно о нападающем, который не сможет помочь национальной команде.

«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет. Их не было и до сбора, а также в его начале.

Но функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки: это ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к соревнованиям. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать Артему возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба», — заявил врач сборной России Эдуард Безуглов.

Напомним, турнир стартует 17 июня в Санкт-Петербурге, где сыграют Россия и Новая Зеландия. Также команда Станислава Черчесова сыграет с Португалией и Мексикой.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС