Артем Дзюба не интересен «Эвертону»

Информация об интересе «Эвертона» к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе была опровергнута. Ранее стало известно, что английский клуб может арендовать сине-бело-голубым Николу Влашича (выступает за ЦСКА) и подписать 30-летнего Дзюбу.

«Дзюба находится на сборе вместе с «Зенитом» и готовится к турниру с участием своего клуба, «Спартака», «Локомотива» и «Ростова», который пройдет в Дохе.

Никаких контактов по вопросу перехода в «Эвертон» не было. Клубу из Ливерпуля он не интересен», – сообщил источник.

Кубок «Матч Премьер» с участие четырех клубов РПЛ пройдет с 21 по 29 января.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. Его контракт действует до июня 2020 года.

В текущем розыгрыше чемпионата игрока провел 16 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Автор трех голов и двух ассистов на ЧМ-2018 вошел в символическую сборную турнира по версии ESPN.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»