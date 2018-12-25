Артем Дзюба назван лучшим игроком 2018 года по опросу еженедельника «Футбол»

Футболист сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба признан игроком 2018 года в России по опросу еженедельника «Футбол». Нападающий набрал 614 очков. Второе место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (245), третье – у еще одного армейца Марио Фернандеса (215).

В опросе-2018 приняли участие 277 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Каждый респондент мог назвать трех лучших игроков России за календарный год — россиян или иностранцев, выступающих в российских клубах, но каждый из них должен был провести не менее 10 матчей за год (для легионеров – не менее 10 матчей в российских клубах). За 1-е место начисляется 3 очка, за 2-е – 2 очка, за 3-е – 1 очко. Артема Дзюбу поставили на 1-е место — 161 журналист, на 2 -е место — 58 , на 3 — е место — 15.

Артем Дзюба стал 45-м лауреатом за всю историю премии. В этом году Дзюба был одним из лидеров сборной России, пробившейся в четвертьфинал ЧМ-2018, а вместе с «Зенитом» он ушел на зимний перерыв в роли лидера РПЛ.

«Сколько было публичных рассуждений о том, что Дзюба закономерно пришел к закату карьеры. Сколько было статей, в которых безапелляционно утверждали, что я как футболист закончился. Но никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет. А еще верь в хорошее и что обязательно найдутся люди, которые помогут, даже когда не ждешь», — заявил футболист в традиционном интервью победителя еженедельнику «Футбол».

Впервые еженедельник «Футбол» определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан торпедовец Валерий Воронин. Лидером по числу побед в опросе во времена СССР является форвард Олег Блохин (трижды). В российский период пять футболистов дважды становились победителями опроса: Виктор Онопко, Егор Титов, Дмитрий Лоськов, Роман Широков и Сейду Думбия.

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Впервые с 2015 года лучшим игроком года по опросу еженедельника «Футбол» признан футболист питерского «Зенита». Тогда победителем стал бразилец Халк, набравший 654 балла, а Дзюба занял второе место (355).

В этом году в опросе были упомянуты 40 футболистов. «Локомотив» и «Зенит» представлены восемью игроками, ЦСКА – семью, а «Спартак» – шестью.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»

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