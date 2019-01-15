Артем Дзюба: «Мы с агентом переходим в «Милан»

Автор: Евгений Морозов 0

Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал скриншот из футбольной компьютерной игры FIFA. На нем изображены сам футболист, а также его агент, который очень похож на главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Они обсуждают трансфер 30-летнего форварда в «Милан».

«Мы с моим агентом переходим в «Милан». FIFA жжет!» — написал Дзюба в инстаграме.

В этом сезоне нападающий провел 23 матча, в которых забил десять голов.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

 

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Мы с моим агентом переходим в Милан)))Фифа жжёт 😂😂😂

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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