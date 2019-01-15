Артем Дзюба: «Мы с агентом переходим в «Милан»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал скриншот из футбольной компьютерной игры FIFA. На нем изображены сам футболист, а также его агент, который очень похож на главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Они обсуждают трансфер 30-летнего форварда в «Милан».
«Мы с моим агентом переходим в «Милан». FIFA жжет!» — написал Дзюба в инстаграме.
В этом сезоне нападающий провел 23 матча, в которых забил десять голов.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
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Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Артема Дзюбы