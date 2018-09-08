Артем Дзюба: «Мы кровью и потом развернули страну к себе»

Форвард и капитан сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над сборной Турции (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остается. Важно было победить, в Турции всегда тяжело. Плюс было душно. Главное, что все бились, сражались. Должны были забивать второй гол, было бы полегче. Вместо этого пропустили со стандарта, хотя готовились к тому, что они быстро разыгрывают штрафные и угловые. Неприятно. Во втором тайме подсели из-за психологии, потому что вели в счете. Но выстояли — три очка сейчас очень важны в этой группе»,— сказал Дзюба.

Первый матч россиян проходил на чужом поле, однако наша команда сумела одержать победу. В начале встречи счет открыл Денис Черышев, турки отыгрались под конец первого тайма усилиями Сердара Азиза, однако после вскоре после перерыва Дзюба с передачи Газинского вывел сборную России вперед и установил окончательный счет.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат

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