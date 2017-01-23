Артем Дзюба может переехать в Китай

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Дзюба

Несколько китайских футбольных клубов заинтересованы в приобретении нападающего сборной России. Артем Дзюба может получить самый большой контракт в истории российского футбола.

По имеющейся информации, как минимум два китайских клуба проявляют активный интерес к нападающему сборной России и питерского «Зенита» Артему Дзюбе.

Учитывая долгосрочный действующий контракт игрока с «Зенитом» и его зарплату в питерском клубе, а также дефицит фактурных забивных нападающих, готовых отправиться покорять Китай, «сине-бело-голубые» могут рассчитывать на многомиллионную сделку, а сам футболист – на самый крупный контракт в истории российского футбола.

Напомним, что ранее один из китайских клубов уже выступал с предложением контракта другому российскому нападающему, лучшему бомбардиру прошлого сезона, Федору Смолову.

После 17 туров «Зенит» занимает 2 место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков, и уступает лидирующему «Спартаку» 5 баллов.

Артем Дзюба провел в текущем розыгрыше чемпионата России 14 матчей и отметился 8 забитыми мячами.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: Global Look Press
Источник: Советский Спорт

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Премия еженедельника «Футбол» – 1978 / 81. Рамаз Шенгелия

В ближайшее время Александр Беленов перейдет в «Зенит»

После России Фабио Капелло отказывается работать со сборными

Добавить комментарий

Войти с помощью: 